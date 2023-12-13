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تدريب تعاوني في تكافل الراجحي في مختلف التخصصات

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
تدريب تعاوني في تكافل الراجحي في مختلف التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تكافل الراجحي عن بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) لحملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف على النحو التالي:

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التخصصات المطلوبة (لحملة البكالوريوس)

– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– التمويل
– المحاسبة
– التأمين وإدارة المخاطر
– نظم المعلومات الإدارية
– تسويق
– اكتواري
– علوم الحاسب
– هندسة البرمجيات

التخصصات المطلوبة (لحملة الدبلوم)

– دعم فني
– مبيعات
– التأمين وإدارة المخاطر
– تقنية المعلومات

الشروط

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على دبلوم أو بكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5 من 4 أو 3.5 من 5.

– ان يكون ملتحق حاليًّا بجامعة أو برنامج دراسات عليا.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– أن يكون التدريب 5 أيام في الاسبوع.

– الحد الأدنى لمدة التدريب 4 أشهر والحد الأقصى لمدة التدريب 7 أشهر.

الوثائق المطلوبة

– إرسال السيرة الذاتية.

– نسخة من السجل الأكاديمي.

– خطاب من الكلية أو المعهد يفيد بأن التدريب التعاوني مطلوب للتخرج.

 

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