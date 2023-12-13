تدريب تعاوني في تكافل الراجحي في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة تكافل الراجحي عن بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) لحملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.
وأوضحت الشركة أن الوظائف على النحو التالي:
– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– التمويل
– المحاسبة
– التأمين وإدارة المخاطر
– نظم المعلومات الإدارية
– تسويق
– اكتواري
– علوم الحاسب
– هندسة البرمجيات
– دعم فني
– مبيعات
– التأمين وإدارة المخاطر
– تقنية المعلومات
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على دبلوم أو بكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5 من 4 أو 3.5 من 5.
– ان يكون ملتحق حاليًّا بجامعة أو برنامج دراسات عليا.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
– أن يكون التدريب 5 أيام في الاسبوع.
– الحد الأدنى لمدة التدريب 4 أشهر والحد الأقصى لمدة التدريب 7 أشهر.
– إرسال السيرة الذاتية.
– نسخة من السجل الأكاديمي.
– خطاب من الكلية أو المعهد يفيد بأن التدريب التعاوني مطلوب للتخرج.