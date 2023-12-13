تدريب تعاوني في تكافل الراجحي في مختلف التخصصات

أعلنت شركة تكافل الراجحي عن بدء التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) لحملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة (لحملة البكالوريوس)

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– التمويل

– المحاسبة

– التأمين وإدارة المخاطر

– نظم المعلومات الإدارية

– تسويق

– اكتواري

– علوم الحاسب

– هندسة البرمجيات

التخصصات المطلوبة (لحملة الدبلوم)

– دعم فني

– مبيعات

– التأمين وإدارة المخاطر

– تقنية المعلومات

الشروط

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على دبلوم أو بكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5 من 4 أو 3.5 من 5.

– ان يكون ملتحق حاليًّا بجامعة أو برنامج دراسات عليا.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

– أن يكون التدريب 5 أيام في الاسبوع.

– الحد الأدنى لمدة التدريب 4 أشهر والحد الأقصى لمدة التدريب 7 أشهر.

الوثائق المطلوبة

– إرسال السيرة الذاتية.

– نسخة من السجل الأكاديمي.

– خطاب من الكلية أو المعهد يفيد بأن التدريب التعاوني مطلوب للتخرج.