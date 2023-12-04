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دشنها أمير منطقة تبوك اليوم

تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة عبر مبادرة ارتقاء

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة عبر مبادرة ارتقاء
المواطن - واس

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مبادرة ارتقاء إحدى مبادرات “أنتم منا ونحن معكم” التابعة لمركز المبادرات التنموية بإمارة المنطقة، وذلك بالتزامن مع “اليوم العالمي للإعاقة” وتعنى بتدريب وتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والحسية وتمكينهم لمواجهة متطلبات سوق العمل بالمهارات اللازمة وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مبادرة ارتقاء توفر التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة

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مبادرة ارتقاء

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي وعددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة, حيث استمع إلى شرح عن المبادرة التي تهدف إلى حصولهم على شهادات الدبلوم وعلى دعم المشاريع الفردية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى سعيها نحو إيجاد وظائف للخريجين لإلحاقهم بسوق العمل بالتعاون مع الجهات الداعمة للمبادرة, منوها سموه بالدعم غير المحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من القيادة الرشيدة.

مبادرة ارتقاء توفر التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة

دعم ذوي الإعاقة

من جانبه أعرب الحربي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المستمر والمتواصل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة والحرص على توفير حياة كريمة وآمنة لهم تحقق احتياجاتهم وتلبي مطالبهم وتمكنهم ليكونوا فاعلين بالمجتمع.

مبادرة ارتقاء توفر التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة

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