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تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بنسبة 2%

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ صباحاً
تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بنسبة 2%
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر 2023 تراجعًا ملحوظًا بلغ حوالي 2% حيث هبط سعر الذهب في مستهل التعاملات الصباحية من أعلى مستوى له خلال 6 شهر فيما من المتوقع تحرك السعر مع بداية نشاط حركة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وفي مستهل التعاملات بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 245.12 ريال مقارنة مع 249.69 ريال والتي سجلها على مدار الأيام الثلاثة الماضية، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 224.70 ريال مقارنة مع 228.88 ريال يوم أمس.

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أما متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية فقد سجل 214.48 ريال اليوم مقابل 218.48 ريال يوم أمس فيما وصل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 183.84 ريال متراجعًا بقيمة 4 ريالات عن يوم أمس.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي انخفض سعر الذهب أكثر من 2% في نهاية تعاملات يوم أمس بعد أن قلص المتعاملون رهاناتهم على أول خفض لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أوائل عام 2024.

وانخفض السعر الفوري للذهب 2.1% إلى 2026.69 دولار للأونصة، وتأرجحت الأسعار في نطاق واسع يبلغ 115 دولارًا، لكنها اتجهت أخيرًا نحو أسوأ يوم لها منذ فبراير الماضي.

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