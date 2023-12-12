Icon

لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر Icon الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق Icon أوبك+ بحاجة لإبقاء تخفيضات النفط حتى نهاية عام 2024 Icon فرص استثمارية مربحة في قطاع التعليم أمام المستثمرين الأجانب بالسعودية Icon تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ219 ريالاً Icon السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح Icon تحذير من استغلال الرقية بالمخالفة للشرع: باعة الوهم يتاجرون بأمراض الناس Icon المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه Icon سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة تشغل العالم بعد تهريبها من 5 دول Icon عوامل جعلت السعودية تتصدر مجموعة الـ20 في الوجهات السياحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ219 ريالاً

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ219 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الثاني عشر من ديسمبر 2023 بالتزامن مع تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية التي تترقب بيانات الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 239.29 ريال مقارنة مع 243.37 ريال التي سجلها قبل أسبوع واحد فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 219.35 ريال مقارنة مع 221.78 ريال التي سجلها يوم أمس.

قد يهمّك أيضاً
إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة في جدة غدًا

إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة في جدة غدًا

قائمة مانشستر سيتي لـ كأس العالم للأندية 2023

قائمة مانشستر سيتي لـ كأس العالم للأندية 2023

وعلى صعيد سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد سجل متوسط الجرام في مستهل التعاملات حوالي 209.38 ريال مقارنة مع 211.70 ريال التي سجلها يوم أمس فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 179.46 ريال.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي تراجع سعر الذهب في نهاية تعاملات يوم أمس الاثنين في ظل ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2013.20 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 914.27 دولار وتراجع البلاديوم 0.9% إلى 938.68 دولار للأوقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل الهلال
الرياضة

سعد اللذيذ: لم نفاوض مبابي من أجل...

الرياضة
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل
السعودية اليوم

رابط وخطوات التقديم على برنامج إعانة البحث...

السعودية اليوم
اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط
غرائب

اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية...

غرائب
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا

وظائف
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى مقر اجتماع إكسبو
السعودية اليوم

رئيس وفد السعودية وزير الخارجية يصل إلى...

السعودية اليوم
التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن
آخر الاخبار

التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه