تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ219 ريالاً

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تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الثاني عشر من ديسمبر 2023 بالتزامن مع تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية التي تترقب بيانات الفائدة الأمريكية.
وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 239.29 ريال مقارنة مع 243.37 ريال التي سجلها قبل أسبوع واحد فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 219.35 ريال مقارنة مع 221.78 ريال التي سجلها يوم أمس.
وعلى صعيد سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد سجل متوسط الجرام في مستهل التعاملات حوالي 209.38 ريال مقارنة مع 211.70 ريال التي سجلها يوم أمس فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 179.46 ريال.
وعلى الصعيد العالمي تراجع سعر الذهب في نهاية تعاملات يوم أمس الاثنين في ظل ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2013.20 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 914.27 دولار وتراجع البلاديوم 0.9% إلى 938.68 دولار للأوقية.