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خام برنت تقترب من 79 دولاراً للبرميل

تراجع أسعار النفط عقب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
تراجع أسعار النفط عقب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مع تسليط الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، ووسط التهديدات المستمرة بشن هجمات الحوثيين على السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

انخفاض العقود الآجلة

انخفضت العقود المستقبلية لخام برنت (الذي يُنظر له كمعيار للسوق العالمية) إلى ما يقرب من 79 دولاراً للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط دون 74 دولاراً. وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن إنتاج الخام الأميركي سجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 13.3 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، حذرت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران من أنها سترد إذا نفذت الولايات المتحدة هجمات عسكرية على قواعدها.

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وارتفع سعر النفط الخام هذا الأسبوع، حيث دفع تصاعد هجمات البحر الأحمر شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيداً عن ممر عبور صادرات الطاقة الرئيسي.

أجواء مشحونة تسود أسواق النفط العالمية

ولا يزال الخام في طريقه لتسجيل أول انخفاض سنوي منذ 2020، ويأتي ذلك تزامناً مع زيادة الإنتاج من دول خارج التحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل.

قال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك “ميزوهو”: “إنها سوق مليئة بالكثير من التوترات، وعلى وجه الخصوص، التوترات المرتبطة بالعرض”.

وأضاف: “هناك البحر الأحمر، ولكن أيضاً هناك إنتاج أمريكي قياسي”.

تعزيز قوة حماية بحرية

بينما تدرس الولايات المتحدة شن عمل عسكري ضد الحوثيين، تُفضل واشنطن الحل الدبلوماسي وتعمل مع حلفائها الغربيين والعرب لتعزيز قوة حماية بحرية. ويمر ما يقرب من 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، وتسلك أكثر من 100 سفينة حاويات حالياً طريقاً طويلاً حول أفريقيا بسبب الخوف من الهجمات.

من ناحية أخرى، عززت الولايات المتحدة مكانتها باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم. وزاد الإنتاج اليومي بمقدار 200 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في البيانات التي تعود إلى عام 1983، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. كما ارتفعت مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

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