تراجع أسعار النفط عقب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مع تسليط الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، ووسط التهديدات المستمرة بشن هجمات الحوثيين على السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

انخفاض العقود الآجلة

انخفضت العقود المستقبلية لخام برنت (الذي يُنظر له كمعيار للسوق العالمية) إلى ما يقرب من 79 دولاراً للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط دون 74 دولاراً. وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن إنتاج الخام الأميركي سجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 13.3 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، حذرت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران من أنها سترد إذا نفذت الولايات المتحدة هجمات عسكرية على قواعدها.

وارتفع سعر النفط الخام هذا الأسبوع، حيث دفع تصاعد هجمات البحر الأحمر شركات الشحن إلى تحويل السفن بعيداً عن ممر عبور صادرات الطاقة الرئيسي.

أجواء مشحونة تسود أسواق النفط العالمية

ولا يزال الخام في طريقه لتسجيل أول انخفاض سنوي منذ 2020، ويأتي ذلك تزامناً مع زيادة الإنتاج من دول خارج التحالف، بما في ذلك الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل.