زوكربيرغ يبيع أسهمًا في ميتا مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق ثنائية تُهدي فوزًا ثمينًا لـ الاتحاد ضد سباهان لقطات من تشريف ولي العهد لحفل زواج عبدالله بن عبدالعزيز على كريمة أحمد بن سلمان جوتا يسجل الهدف الثاني لـ الاتحاد موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه والقنوات الناقلة العالم يحتفل بوصول السعودية لـ 100 مليون سائح في 2023 وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن 12 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
تراجعت أسعار النفط، بعدما فشلت في الاحتفاظ بالمكاسب المبكرة، فيما انخفض سعر خام برنت نحو 78 دولارًا للبرميل بعد خسارة استمرت ستة أسابيع، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 74 دولارًا.
وجاء هذا الانخفاض في أسعار النفط، على الرغم من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة واحتمال تشديد العقوبات الأمريكية على الإمدادات الفنزويلية مرة أخرى.
وقالت وكالة “بلومبرغ”، في تقريرها الاثنين: إن توقعات المستثمرين بأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ستكون تخفيض سعر الفائدة، اكتسبت المزيد من الزخم، مما يضر بالدولار الأمريكي، ويجعل السلع أكثر جاذبية.
كان التركيز أيضًا على الإمدادات الفنزويلية بعد أن قال البيت الأبيض: إنه يقوم بتقييم العواقب المحتملة بعد عدم قيام الرئيس نيكولاس مادورو بالإفراج عن الأمريكيين المحتجزين قبل الموعد النهائي في نهاية نوفمبر. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقًا مع فنزويلا في أكتوبر لرفع بعض العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على النفط، وهناك مخاوف من عدم تجديد الاتفاق لمدة ستة أشهر.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، عقوبات على ثلاث شركات وسفن أخرى لانتهاكها الحد الأقصى لسعر 60 دولارًا للبرميل المفروض على النفط الروسي، ليصل إجمالي عدد الشركات التي طالتها العقوبات إلى ثمانٍ. وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو: إن فرض القيود هو أولوية قصوى.
سجل النفط في نوفمبر انخفاضًا للشهر الثاني مع زيادة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك بما في ذلك الولايات المتحدة، في حين تراجعت توقعات نمو الطلب. وجاء التراجع على الرغم من تحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الأسبوع الماضي لتعميق تخفيضات الإنتاج بعد اجتماع صعب شهد خلافات داخلية وتأخيرًا.
قال تشارو تشانانا، إستراتيجي السوق لدى “ساكسو كابيتال ماركتس” في سنغافورة: “في حين أن تسعير السوق للتخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن يطغى على مخاوف الطلب في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يبقى تجار النفط حذرين نظرًا للخلاف داخل أوبك وارتفاع إنتاج النفط من خارج أعضاء المنظمة”.