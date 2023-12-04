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78 دولارًا للبرميل

تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط، بعدما فشلت في الاحتفاظ بالمكاسب المبكرة، فيما انخفض سعر خام برنت نحو 78 دولارًا للبرميل بعد خسارة استمرت ستة أسابيع، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 74 دولارًا.

رفع أسعار الفائدة

وجاء هذا الانخفاض في أسعار النفط، على الرغم من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة واحتمال تشديد العقوبات الأمريكية على الإمدادات الفنزويلية مرة أخرى.

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وقالت وكالة “بلومبرغ”، في تقريرها الاثنين: إن توقعات المستثمرين بأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ستكون تخفيض سعر الفائدة، اكتسبت المزيد من الزخم، مما يضر بالدولار الأمريكي، ويجعل السلع أكثر جاذبية.

تأثير العقوبات الأمريكية

كان التركيز أيضًا على الإمدادات الفنزويلية بعد أن قال البيت الأبيض: إنه يقوم بتقييم العواقب المحتملة بعد عدم قيام الرئيس نيكولاس مادورو بالإفراج عن الأمريكيين المحتجزين قبل الموعد النهائي في نهاية نوفمبر. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقًا مع فنزويلا في أكتوبر لرفع بعض العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على النفط، وهناك مخاوف من عدم تجديد الاتفاق لمدة ستة أشهر.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، عقوبات على ثلاث شركات وسفن أخرى لانتهاكها الحد الأقصى لسعر 60 دولارًا للبرميل المفروض على النفط الروسي، ليصل إجمالي عدد الشركات التي طالتها العقوبات إلى ثمانٍ. وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو: إن فرض القيود هو أولوية قصوى.

زيادة الإمدادات

سجل النفط في نوفمبر انخفاضًا للشهر الثاني مع زيادة الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك بما في ذلك الولايات المتحدة، في حين تراجعت توقعات نمو الطلب. وجاء التراجع على الرغم من تحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها الأسبوع الماضي لتعميق تخفيضات الإنتاج بعد اجتماع صعب شهد خلافات داخلية وتأخيرًا.

قال تشارو تشانانا، إستراتيجي السوق لدى “ساكسو كابيتال ماركتس” في سنغافورة: “في حين أن تسعير السوق للتخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن يطغى على مخاوف الطلب في الوقت الحالي، فمن المرجح أن يبقى تجار النفط حذرين نظرًا للخلاف داخل أوبك وارتفاع إنتاج النفط من خارج أعضاء المنظمة”.

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