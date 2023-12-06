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بعدما هبط من أعلى مستوياته على الإطلاق

تراجع الذهب مع صعود قوي لـ الدولار

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
تراجع الذهب مع صعود قوي لـ الدولار
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار الذهب، من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة مع استعادة الدولار قوته وإحجام المستثمرين عن التداول الكثيف قبيل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي قد توفر مزيدًا من الوضوح حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفاض أسعار الذهب

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2018.29 دولار للأونصة. وكان صعد إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار أمس قبل انخفاضه بما يزيد على 100 دولار في يوم واحد ليغلق منخفضًا 2%.

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ونزلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمائة إلى 2036.80 دولار.

صعود الدولار

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز “كان صعود مؤشر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بشكل أساسي بمثابة تأثير سلبي خارجي على السوق، لكن مستوى 2000 دولار من المحتمل أن يكون الحد الأدنى على المدى القريب في سوق الذهب”.

وصعد الدولار 0.2 % ليحوم قرب أعلى مستوى له فيما يزيد على أسبوع مما رفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

انخفاض سعر الفائدة

ووفقًا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش، يتوقع 61 بالمائة من المتداولين، بعد تعليقات حذرة من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، انخفاض سعر الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في مارس في حين توقع 87 بالمائة منهم أن يحدث ذلك في مايو.

وقال كومرتس بنك في مذكرة: “نتوقع فقط أن يرتفع سعر الذهب بشكل دائم إلى 2100 دولار للأوقية في النصف الثاني من عام 2024، عندما يبدأ المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة”.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 24.22 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 2.2 بالمائة إلى 896.17 دولار. كما تراجع البلاديوم اثنين بالمائة إلى 956.84 دولار للأوقية.

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