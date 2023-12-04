تراجع درجات الحرارة بعدة مناطق.. “البسوا ولبسوا عيالكم”

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني تراجع درجات الحرارة في عدة مناطق خلال الساعات المقبلة، داعيًا إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وقال الحصيني: البسوا ولبسوا عيالكم ..حسب النماذج العددية للطقس متوقع – إن شاء الله – انخفاض في درجات الحرارة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرقي المناطق الغربية والجنوبية.

تراجع درجات الحرارة

وتابع: متوقع أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجيًا على تلك المناطق ومقدار الانخفاض من “3” إلى “5” درجات مئوية عما سجلته اليومين الماضيين ومتوقع من مساء الثلاثاء 21 جمادى الأول توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من شمال غرب وشمال المملكة، إضاقة إلى المنطقة الغربية والجنوبية تمتد نواحي أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية فيما بعد وهي الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم ١٤٤٥هـ.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.