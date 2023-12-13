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سرعة الرياح تصل 50 كم / ساعة

تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة بزخات البرد على 10 مناطق

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ صباحاً
تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة بزخات البرد على 10 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أمطار رعدية

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان مصحوبة برياح نشطة, ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

طقس عسير

من جهة أخرى نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.

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