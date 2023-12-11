Icon

ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ 16 Icon موعد مباراة الشباب ضد النصر والقناة الناقلة Icon السدحان يكشف سبب رفض الجزء الثالث من طاش Icon شعبية بايدن تنخفض لأدنى مستوى Icon 10 أشواط نهائية للمحليين وصقّاري المستقبل في مهرجان الصقور Icon الفيفا يُلبي رغبة الاتحاد قبل انطلاق مونديال الأندية Icon خطة دينية نوعية لتعظيم البيت الحرام وتعزيز قدسيته Icon رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل Icon ضربة قوية لـ ستاربكس تكبدها 11 مليار دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أثار ضجة قبل المناظرة الرابعة

ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه كمنقذ للديمقراطية، بينما كرر ادعاءه بأنه يريد أن يصبح ديكتاتورًا ليوم واحد، خلال خطاب صاخب ألقاه في أمسية للحزب الجمهوري في مدينة نيويورك.

ترامب يثير الجدل

وأثار ترامب ضجة في الليلة التي سبقت المناظرة الرابعة للحزب الجمهوري، قائلًا: “إنه لا يخطط لأن يكون ديكتاتورًا، باستثناء اليوم الأول إذا تم انتخابه في عام 2024.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا

المشي المتسارع يقي الأمراض ويرفع هرمون السعادة

المشي المتسارع يقي الأمراض ويرفع هرمون السعادة

وخلال خطابه الرئيسي في المؤتمر السنوي رقم 111 لنادي الشباب الجمهوريين في نيويورك، الذي كان مليئًا بالنكات وأعظم نجاحات خلال الحملة الانتخابية، أثار الرئيس الخامس والأربعون الجدل مرة أخرى.

أحدث خدعة

واشتكى ترامب، من “نيويورك تايمز” وقال بيتر بيكر اليوم في صحيفة “نيويورك تايمز”: يقول بأنني أريد أن أصبح ديكتاتورًا، وأضاف: لم أقل ذلك، قلت إنني أريد أن أصبح ديكتاتورًا ليوم واحد. هل تعلم لماذا أردت أن أصبح ديكتاتورًا؟ لأنني أريد بناء الجدار وأريد البناء.

وزعم ترامب أيضًا أن هذه الانتقادات أحدث خدعة للديمقراطيين بوصفه بأنه تهديد للديمقراطية.

ترامب ديكتاتور

وأثار ترامب حالة من الجنون بشأن سعيه لأن يصبح ديكتاتورًا خلال حدث قاعة المدينة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز، وقال: إنه يريد ذلك فقط في اليوم الأول.

وقال ترامب حينها: “أريد إغلاق الحدود وأريد البناء، بخلاف ذلك، أنا لست ديكتاتورًا”. وأثارت تصريحاته جدلًا حادًّا وجاءت وسط تحذيرات محمومة من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين من أنه يطمح في أن يكون طاغية.

حفل جمع التبرعات

وأشار منتقدوه إلى أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير 2021، وإنكار ترامب لانتخابات عام 2020، وتملقه للديكتاتوريين الدوليين كدليل.

ورد الرئيس بايدن مازحًا خلال حفل لجمع التبرعات في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي “الحمد لله، يوم واحد فقط”.

معلومات مضللة وخدعة

وفي نفس الخطاب، وصف ترامب نفسه أيضًا بأنه مدافع عن الديمقراطية، متجاهلًا الانتقادات التي تتهمه بأنه يشكل تهديدًا ووصفها بأنها معلومات مضللة وخدعة.

وأكد ترامب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية، أن “بايدن هو التهديد الحقيقي”.

واستهدف ترمب منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، معتبرًا أن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم “تفوق عليه في المناظرة الأخيرة بينهما”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه