ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه كمنقذ للديمقراطية، بينما كرر ادعاءه بأنه يريد أن يصبح ديكتاتورًا ليوم واحد، خلال خطاب صاخب ألقاه في أمسية للحزب الجمهوري في مدينة نيويورك.

ترامب يثير الجدل

وأثار ترامب ضجة في الليلة التي سبقت المناظرة الرابعة للحزب الجمهوري، قائلًا: “إنه لا يخطط لأن يكون ديكتاتورًا، باستثناء اليوم الأول إذا تم انتخابه في عام 2024.

وخلال خطابه الرئيسي في المؤتمر السنوي رقم 111 لنادي الشباب الجمهوريين في نيويورك، الذي كان مليئًا بالنكات وأعظم نجاحات خلال الحملة الانتخابية، أثار الرئيس الخامس والأربعون الجدل مرة أخرى.

أحدث خدعة

واشتكى ترامب، من “نيويورك تايمز” وقال بيتر بيكر اليوم في صحيفة “نيويورك تايمز”: يقول بأنني أريد أن أصبح ديكتاتورًا، وأضاف: لم أقل ذلك، قلت إنني أريد أن أصبح ديكتاتورًا ليوم واحد. هل تعلم لماذا أردت أن أصبح ديكتاتورًا؟ لأنني أريد بناء الجدار وأريد البناء.

وزعم ترامب أيضًا أن هذه الانتقادات أحدث خدعة للديمقراطيين بوصفه بأنه تهديد للديمقراطية.

ترامب ديكتاتور

وأثار ترامب حالة من الجنون بشأن سعيه لأن يصبح ديكتاتورًا خلال حدث قاعة المدينة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز، وقال: إنه يريد ذلك فقط في اليوم الأول.

وقال ترامب حينها: “أريد إغلاق الحدود وأريد البناء، بخلاف ذلك، أنا لست ديكتاتورًا”. وأثارت تصريحاته جدلًا حادًّا وجاءت وسط تحذيرات محمومة من الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين من أنه يطمح في أن يكون طاغية.

حفل جمع التبرعات

وأشار منتقدوه إلى أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير 2021، وإنكار ترامب لانتخابات عام 2020، وتملقه للديكتاتوريين الدوليين كدليل.

ورد الرئيس بايدن مازحًا خلال حفل لجمع التبرعات في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي “الحمد لله، يوم واحد فقط”.

معلومات مضللة وخدعة

وفي نفس الخطاب، وصف ترامب نفسه أيضًا بأنه مدافع عن الديمقراطية، متجاهلًا الانتقادات التي تتهمه بأنه يشكل تهديدًا ووصفها بأنها معلومات مضللة وخدعة.

وأكد ترامب، الذي يواجه 91 تهمة جنائية، أن “بايدن هو التهديد الحقيقي”.

واستهدف ترمب منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، معتبرًا أن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم “تفوق عليه في المناظرة الأخيرة بينهما”.