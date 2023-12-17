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سياسات الرئيس الأمريكي فاقمت الأوضاع الاقتصادية

ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض
المواطن - فريق التحرير

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كشفت استطلاعات رأي حديثة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس بايدن في ولايات رئيسية متأرجحة، والتي يمكن أن تحسم نتيجة انتخابات 2024.

ترامب يتفوق على بايدن

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن ترامب لا يهيمن فقط على سباق الترشح الجمهوري، ولكنه في موقف قوي أيضًا للعودة إلى البيت الأبيض قبل أقل من عام قبل يوم الانتخابات.

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وذكرت صحيفة “ذا هيل”، أن ترامب يتفوق على بايدن في أي سباق افتراضي بينهما سواء بوجود أو في غياب مرشح عن حزب ثالث على بطاقة الاقتراع في ولايات من بينها في جورجيا وميتشيجان ونيفادا وأريزونا وويسكونسن وبنسلفانيا، وفقًا لاستطلاع حديث.

حسم الفوز بالولايات المتأرجحة

وكان بايدن قد فاز في هذه الولايات في انتخابات 2020، بينما سيحتاج ترامب إلى خطف بعضها حتى يفوز في انتخابات 2024.

وتؤكد الأرقام أن هناك عملًا يتعين على بايدن أن يقوم به حتى في الوقت الذي يتفق فيها الخبراء والمخططون الإستراتيجيين على أن الكثير يمكن أن يتغير في الأشهر العشرة المتبقية حتى موعد إجراء الانتخابات.

سياسات بايدن فاقمت الأوضاع

ويقول نيك ترانر، المسؤول السابق بحملة ترامب: إنه يعتقد أن هذا الوضع يوضح الموقف الراهن لمسار الرئيسين الحالي والسابق في سباق نوفمبر 2024.

وكان استطلاع رأى قد نشر هذا الأسبوع قد أظهر أن ترامب يتقدم على بايدن بقارق 5 نقاط في جورجيا، وهى الولاية التي فاز بها بايدن في 2020 بفارق نحو 12 ألف صوت. كما وجد الاستطلاع أن ترامب يتقدم على بايدن بفارق 10 نقاط في ميتشيجان حيث فاز بايدن بفارق 155 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة.

ووجد الاستطلاع أن الأغلية في كلا الولايتين، 54% في جورجيا و56% في ميتشيجان، يعتقدون أن سياسات بايدن قد فاقمت الأوضاع الاقتصادية، بينما يصارع بايدن للترويج لما يعتقد مساعدوه أن اقتصادًا قويًّا للناخبين.

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