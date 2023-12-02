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في الجولة الـ15

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز جيرونا الصعب على فالنسيا

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز جيرونا الصعب على فالنسيا
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي جيرونا فوزًا مثيرًا على ضيفه نادي فالنسيا بهدفين لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

جيرونا ضد فالنسيا

وكانت البداية التهديفية من عند فريق فالنسيا حيث سجل اللاعب هوجو دورو الهدف الأول في الدقيقة الـ56، ثم نجح الفريق الأبيض والأحمر في إحراز هدفين عبر نجمه الأوروجوياني كريستيان ستواني في الدقيقتين الـ 82 والـ89.

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جيرونا وفالنسيا - 1 - ترتيب الدوري الإسباني

وبعد المباراة، يتواجد فريق جيرونا في المركز الأول برصيد 38 نقطة، ريال مدريد ثانيًا برصيد 35 نقطة، أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 31 نقطة، برشلونة رابعًا برصيد 31 نقطة، أتلتيك بيلباو خامسًا برصيد 25 نقطة، ريال سوسيداد سادسًا برصيد 25 نقطة، ريال بيتيس سابعًا برصيد 24 نقطة، لاس بالماس ثامنًا برصيد 21 نقطة، رايو فاليكانو تاسعًا برصيد 19 نقطة، خيتافي عاشرًا وفالنسيا في المركز الـ11 ولكل منهما 19 نقطة، فياريال في المركز الـ12 وديبورتيفو ألافيس في المركز الـ13 ولكل منهما 15 نقطة، أوساسونا في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة، إشبيلية في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة، قاديش في المركز الـ16 برصيد 11 نقطة، ريال مايوركا في المركز الـ17 برصيد 10 نقاط، سيلتا فيجو في المركز الـ18 وغرناطة في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد 7 نقاط، ألميريا في المركز العشرين والأخير برصيد 3 نقاط.

جيرونا وفالنسيا - 1 - ترتيب الدوري الإسباني

مباريات الجولة الـ15

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز لاس بالماس على خيتافي بثنائية دون رد، وفاز جيرونا اليوم على فالنسيا بنتيجة 2-1، وتُقام حاليًا مباراة رايو فاليكانو ضد أتلتيك بيلباو، بينما يلعب ريال مدريد ضد غرناطة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، وأوساسونا ضد ريال سوسيداد في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

جيرونا وفالنسيا - 1 - ترتيب الدوري الإسباني

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