ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة

حافظ الهلال على انفراده بصدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد فوزه اليوم على فريق الوحدة بثنائية دون رد، في الجولة الـ 17 من البطولة.

وكانت مباريات الجمعة، انتهت بفوز الهلال على الوحدة بثنائية دون رد، وفاز ضمك على الرائد بهدف، وتعادل الفتح مع الشباب بهدف لكل فريق.

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 34 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 31 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 27 نقطة.

الفتح سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 19 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة.

الخليج في المركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة، الرائد في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة، الحزم في المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.