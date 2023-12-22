ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على انفراده بصدارة ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة.

وكانت الجولة الـ18 من دوري روشن انطلقت بداية من أمس الخميس، بفوز الخليج على الفيحاء بثلاثية دون رد، وفاز ضمك على الطائي بثلاثية دون رد، وفاز الهلال على أبها بسباعية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز النصر على الاتفاق بنتيجة 3- 1، وفاز الأهلي على الحزم برباعية دون رد، وفاز الأخدود على الشباب بهدف دون مقابل.

ترتيب الدوري السعودي

وجاء الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.

الفتح سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا والخليج عاشرًا ولكل منهما 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14.

الرياض في المركز الـ 15برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ16 والرائد في المركز الـ17 “قبل الأخير” و الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 12 نقطة.