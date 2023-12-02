Icon

درجات الحرارة تلامس الصفر المئوي شمال المملكة لعدة أيام Icon الشباب يواصل نتائجه السلبية ويخسر أمام التعاون بثنائية Icon 5 إرشادات للحماية من الأنفلونزا الموسمية Icon ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني Icon تحذيرات من مضاعفات أدوية احتقان الأنف Icon أمطار الشرائع تزين الأجواء الليلية Icon الأهلي المصري يسقط في فخ التعادل ضد يانج أفريكانز Icon 3 بدائل لـ سيكو فوفانا في النصر Icon إنهاء تنفيذ موقع إكسبو الرياض 2030 قبل عامين من موعده Icon القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أُقيمت على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الـ15

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الـ15
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الرياض والحزم بدون أهداف، وفوز الأهلي على أبها بـ 6 أهداف، وفوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 4- 2.

قد يهمّك أيضاً
المضادات الحيوية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان

المضادات الحيوية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان

وظائف شاغرة في أمانة الحدود الشمالية

وظائف شاغرة في أمانة الحدود الشمالية

وبالأمس، فاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4- 2، وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات اليوم، فاز الأخدود على الاتفاق بهدف دون رد، وفاز الرائد على الوحدة بثنائية دون رد، وفاز التعاون على الشباب بنتيجة 2-1.

ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: ” الهلال في الصدارة برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 34 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 28 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 23 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء تاسعًا والوحدة عاشرًا ولكل منهما 19 نقطة.

الرائد ضد الوحدة

الطائي في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الشباب في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الـ14، الأخدود في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة لكل منهما.

أبها في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 8 نقاط.

التعاون والشباب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
السعودية اليوم

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد...

السعودية اليوم
الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط...

الرياضة
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

آخر الاخبار
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
حصاد اليوم

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

حصاد اليوم
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
السعودية اليوم

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
السعودية اليوم

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه