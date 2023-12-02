ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الـ15

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في الانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الرياض والحزم بدون أهداف، وفوز الأهلي على أبها بـ 6 أهداف، وفوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 4- 2.

وبالأمس، فاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4- 2، وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد.

وضمن مواجهات اليوم، فاز الأخدود على الاتفاق بهدف دون رد، وفاز الرائد على الوحدة بثنائية دون رد، وفاز التعاون على الشباب بنتيجة 2-1.

ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: ” الهلال في الصدارة برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 34 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 28 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 23 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء تاسعًا والوحدة عاشرًا ولكل منهما 19 نقطة.

الطائي في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الشباب في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الـ14، الأخدود في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة لكل منهما.

أبها في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 8 نقاط.