Icon

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة الـ 18 Icon شرط واحد لاستفادة الأعزب من دعم سكني Icon لحظة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا Icon الوحدة يصعد مركزًا بثلاثية في الرياض Icon السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن  Icon الإسعاف الجوي يتدخل لإنقاذ طفل من مشكلة بالقلب Icon الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة Icon كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور Icon الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن المُحليات الخالية من السكر Icon 9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر الجوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة الـ 18

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة الـ 18
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختُتمت مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي مساء الأحد، بمحافظة الهلال على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة بلقاء الوحدة والرياض.

مباريات الجولة الـ 18

وكانت مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن انطلقت بداية من الخميس الماضي ، بفوز الخليج على الفيحاء بنتيجة 3- 0، وفوز ضمك على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الهلال على أبها بنتيجة 7- 0.

قد يهمّك أيضاً
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

بيراميدز يسقط أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يسقط أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وفي مباريات الجمعة، فاز النصر على الاتفاق بنتيجة 3- 1، وفاز الأهلي على الحزم بنتيجة 4- 0، وفاز الأخدود على الشباب بهدف دون رد.

وفي مباراتي السبت، فاز الفتح على التعاون بنتيجة 3- 1، وفاز الرائد على الاتحاد بنتيجة 3- 1.

وفي مباراة الأحد، فاز الوحدة على الرياض بنتيجة 3- 1.

كريم البركاوي
البركاوي – المصدر @SPL

ترتيب الدوري السعودي

وجاء الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.

الفتح سابعًا برصيد 28 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق تاسعًا والخليج عاشرًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة والطائي في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

في المركز الـ15، يتواجد الرائد برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 12 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يقسو على الحزم برباعية
الرياضة

الأهلي يقسو على الحزم برباعية

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى

أخبار رئيسية
توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على...

السعودية اليوم
برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل
السوق

برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه