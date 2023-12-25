ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة الـ 18

اختُتمت مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي مساء الأحد، بمحافظة الهلال على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة بلقاء الوحدة والرياض.

مباريات الجولة الـ 18

وكانت مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن انطلقت بداية من الخميس الماضي ، بفوز الخليج على الفيحاء بنتيجة 3- 0، وفوز ضمك على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الهلال على أبها بنتيجة 7- 0.

وفي مباريات الجمعة، فاز النصر على الاتفاق بنتيجة 3- 1، وفاز الأهلي على الحزم بنتيجة 4- 0، وفاز الأخدود على الشباب بهدف دون رد.

وفي مباراتي السبت، فاز الفتح على التعاون بنتيجة 3- 1، وفاز الرائد على الاتحاد بنتيجة 3- 1.

وفي مباراة الأحد، فاز الوحدة على الرياض بنتيجة 3- 1.

ترتيب الدوري السعودي

وجاء الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.

الفتح سابعًا برصيد 28 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق تاسعًا والخليج عاشرًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة والطائي في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

في المركز الـ15، يتواجد الرائد برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 12 نقطة.