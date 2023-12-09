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أُقيمت المباريات خلال أيام الخميس والجمعة والسبت

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الـ 16

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الـ 16
المواطن - محمد سمعه

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حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 7 نقاط عن نادي النصر الوصيف، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

نتائج الجولة الـ16

وكانت مباريات الجولة الـ16 من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بفوز الحزم على الفتح بثنائية دون رد، وفوز ضمك على الاتحاد بثلاثية لهدف، وتعادل الشباب مع الاتفاق بدون أهداف.

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وانتهت مباريات أمس، في الجولة الـ16 بفوز الهلال على الطائي بنتيجة 2- 1، وفوز التعاون على الفيحاء برباعية مقابل هدف، وفوز الخليج على أبها بثلاثية لهدف، وفوز النصر على الرياض برباعية لهدف.

وفي مباراتي اليوم السبت، تعادل الأهلي بدون أهداف مع الرائد، وفاز الوحدة على الأخدود بثنائية دون رد.

الوحدة ضد الأخدود

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 44 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 31 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 31 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 24 نقطة”.

وفي المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الاتفاق برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 19 نقطة.

الشباب يتواجد في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ13، الرياض في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، الرائد في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة، أبها في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 11 نقطة.

الأهلي والرائد - 1

 

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