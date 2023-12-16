ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباراتي السبت

حافظ الهلال على انفراده بصدارة ترتيب دوري روشن، وذلك نهاية مباريات اليوم السبت في الجولة الـ 17.

وكانت مباريات الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل أبها والحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على الطائي بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الفيحاء برباعية دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز الهلال على الوحدة بنتيجة 2-0، وفاز ضمك على الرائد بهدف دون رد، وتعادل الفتح مع الشباب بهدف لكل فريق.

وفي مباراتي اليوم، فاز الخليج على الرياض بهدف دون رد، وفاز التعاون على الاتفاق بنتيجة هدفين دون رد.

ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 34 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 28 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 27 نقطة.

الفتح سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 22 نقطة، الخليج عاشرًا برصيد 19 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، الشباب في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

الطائي في المركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ 16 برصيد 14 نقطة، الرائد في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة، الحزم في المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.