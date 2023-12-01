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في الجولة الـ15

ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الهلال في النصر

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الهلال في النصر
المواطن - فريق التحرير

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حافظ الهلال على صدارته لـ ترتيب دوري روشن، وذلك بعد فوزه الكبير مساء اليوم الجمعة على جاره النصر بثلاثية دون رد في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

وكانت مباريات الجولة الـ15 من دوري المحترفين السعودي، انطلقت بداية من أمس الخميس، بتعادل الرياض والحزم بدون أهداف، وفوز الأهلي على أبها بـ 6 أهداف، وفوز الاتحاد على الخليج بنتيجة 4- 2.

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وفي اليوم الجمعة، فاز ضمك على الفيحاء بنتيجة 4- 2، وفاز الهلال على النصر بثلاثية دون رد.

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي بعد نهاية مباريات الخميس والجمعة في الدوري: الهلال في الصدارة برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 34 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 25 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 23 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء تاسعًا والوحدة عاشرًا ولكل منهما 19 نقطة.

ميتروفيتش - الهلال والنصر - سافيتش

الشباب في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، الطائي في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، الخليج في المركز الـ14، أبها في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

الأخدود في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ17، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 8 نقاط.

ضمك والفيحاء - 1

 

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