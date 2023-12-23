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في الجولة الـ 18

ترتيب دوري روشن بعد خسارة الاتحاد

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد خسارة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على صدارته لـ ترتيب دوري روشن، وذلك بعد نهاية مباراتي السبت في الجولة الـ18.

نتائج الجولة الـ18

وكانت مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بفوز الخليج على الفيحاء بنتيجة 3-0، وفوز ضمك على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الهلال على أبها بنتيجة 7-0.

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وفي مباريات أمس، فاز النصر على الاتفاق بنتيجة 3-1، وفاز الأهلي على الحزم بنتيجة 4-0، وفاز الأخدود على الشباب بهدف دون رد.

وفي مباراتي اليوم السبت، فاز الفتح على التعاون بنتيجة 3-1، وفاز الرائد على الاتحاد بنتيجة 3-1.

بنزيما - الاتحاد والرائد

ترتيب دوري روشن

وجاء الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 40 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.

الفتح سابعًا برصيد 28 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 24 نقطة، الوحدة تاسعًا والخليج عاشرًا ولكل منهما 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة والطائي في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

في المركز الـ15، يتواجد الرائد برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 12 نقطة.

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