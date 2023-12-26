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في لقاء مؤجل بينهما في الجولة الـ 17

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي النصر في تقليص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر في ترتيب دوري روشن، بعد فوزه اليوم الثلاثاء في مباراته المؤجلة ضد الاتحاد من الجولة الـ 17 بنتيجة 5- 2.

ترتيب دوري روشن

وجاء الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 43 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.

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النصر والاتحاد

الفتح سابعًا برصيد 28 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق تاسعًا والخليج عاشرًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة والطائي في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

في المركز الـ15، يتواجد الرائد برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 12 نقطة.

النصر والاتحاد

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