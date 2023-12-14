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في افتتاح منافسات الجولة الـ17

ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والأخدود

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد فوز الأهلي والأخدود
المواطن - فريق التحرير

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حافظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على الفيحاء.

فوز الأهلي والأخدود

وانطلقت منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم الخميس، وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الحزم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بنتيجة 1- 1.

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أبها والحزم
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وفاز الأخدود على الطائي بهدف نظيف على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارًا عريضًا على الفيحاء بأربعة أهداف دون رد.

الأخدود
لاعبو الأخدود – المصدر @SPL

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم الأول في الجولة الـ17، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ثم ضمك بـ24 نقطة، بالتساوي مع ضمك والاتفاق، ثم الوحدة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء.

ويقع الشباب في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الخليج بـ16 نقطة، متساويًا مع الأخدود والرياض، يليه أبها برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري بـ12 نقطة.

الحزم
لاعبو الحزم- المصدر @SPL

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