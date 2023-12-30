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ضمن منافسات الجولة الـ19

ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والشباب

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر والشباب
المواطن - فريق التحرير

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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال الجولات الماضية، ليتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

نتائج مباريات اليوم

وأُقيمت 3 مباريات اليوم في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، حيث لعب الفتح ضد الأخدود على ملعب نادي الفتح في الأحساء، وانتهت بالتعادل السلبي.

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الفتح والأخدود
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ونجح الشباب في الفوز على الوحدة بهدف سجله عبدالله رديف.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_EN

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح بـ29 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة.

ويقع الأخدود في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ثم الرائد بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرياض، ثم الطائي برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ14 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

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