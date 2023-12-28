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تعادل الاتفاق ضد الحزم

ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم في الجولة الـ19

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم في الجولة الـ19
المواطن - فريق التحرير

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تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد نجاحه في تجاوز عقبة ضمك اليوم.

نتائج مباريات اليوم

وانطلقت منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس، بمباراتين، حيث لعب الرياض ضد ضمك على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

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الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @SPL

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الحزم، أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وتقدم فارس الدهناء عن طريق ديماراي غراي، قبل أن يسجل توزي التعادل من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

الاتفاق والحزم
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نتائج مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الأهلي برصيد 37 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والفتح برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق بـ25 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الخليج برصيد 22 نقطة، ثم الفيحاء، الأخدود والرياض بـ19 نقطة.

ويحتل الشباب المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، يليه الرائد برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

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