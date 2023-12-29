ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال انفراده بـ صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة.

وكانت مباريات اليوم، انتهت بفوز الرائد على أبها برباعية مقابل 3 أهداف، بينما فاز الهلال على الفيحاء بنتيجة 2- 0، وفاز الأهلي على الخليج بهدف دون رد.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد نتائج مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الأهلي برصيد 34 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والفتح برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق بـ25 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الخليج برصيد 22 نقطة، ثم الرائد ثم الفيحاء، الأخدود والرياض بـ19 نقطة.

ويحتل الشباب المركز الـ15 برصيد 18 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، يليه الرائد برصيد 16 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أبها، ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة.