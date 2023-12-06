Icon

التأشيرة السياحية الموحدة تكلل جهود المملكة للتكامل الخليجي Icon أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في القريات فجرًا Icon استمرار الأحوال الجوية المتقلبة .. أمطار غزيرة وحبات برد وسيول Icon حساب المواطن : يتم التحقق من البيانات بشكل دوري Icon المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن Icon نظام غذائي صارم ينقص الوزن خلال 8 أسابيع فقط Icon مشروع الرياض الخضراء يشجر شعيب غذوانة Icon احتساب نسبة التذبذب لوحدات صندوق الإنماء بـ10.44 ريال Icon ترقية الجعيد إلى درجة أستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز Icon لقطات توثق أمطار ينبع ورابغ صباح اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ترقب إعلان ميزانية السعودية 2024 اليوم

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
ترقب إعلان ميزانية السعودية 2024 اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب المواطنون الإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية 2024 اليوم وسط حالة من التفاؤل بارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1445هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2023م، جلسةً، لإقرار ميزانية السعودية للعام المالي الجديد 2024م.

قد يهمّك أيضاً
أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال

أسمنت الجوف: دعوى ضد مسؤولين سابقين بعد خسارة 136 مليون ريال

حالات تعليق معاش الضمان الاجتماعي

حالات تعليق معاش الضمان الاجتماعي

مؤشرات ميزانية السعودية 2024

وكان وزير المالية محمد الجدعان توقع في وقت سابق أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م  وصولاً إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م.

استمرار الاقتراض

كما أوضح الجدعان أن الحكومة ستواصل العمل وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المثالية حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية إضافيــة لســداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
الترفيه

الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على...

الترفيه
وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية في موسم الرياض
الترفيه

بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة...

الترفيه
وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية

وظائف
مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز 11
تكنولوجيا

مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز...

تكنولوجيا
الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية
السعودية اليوم

الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح...

السعودية اليوم
الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال زيارته إلى السعودية والإمارات
السوق

الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه