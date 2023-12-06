ترقب إعلان ميزانية السعودية 2024 اليوم

يترقب المواطنون الإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية 2024 اليوم وسط حالة من التفاؤل بارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1445هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2023م، جلسةً، لإقرار ميزانية السعودية للعام المالي الجديد 2024م.
مؤشرات ميزانية السعودية 2024
وكان وزير المالية محمد الجدعان توقع في وقت سابق أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولاً إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م.
استمرار الاقتراض
كما أوضح الجدعان أن الحكومة ستواصل العمل وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المثالية حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية إضافيــة لســداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.