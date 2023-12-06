ترقب إعلان ميزانية السعودية 2024 اليوم

يترقب المواطنون الإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية 2024 اليوم وسط حالة من التفاؤل بارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى 1445هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2023م، جلسةً، لإقرار ميزانية السعودية للعام المالي الجديد 2024م.

مؤشرات ميزانية السعودية 2024

وكان وزير المالية محمد الجدعان توقع في وقت سابق أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024م وصولاً إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026م.

استمرار الاقتراض