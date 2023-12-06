ترقية الجعيد إلى درجة أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزيز

صدر قرار المجلس العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز بترقية الدكتور بندر بن عويض الجعيد إلى درجة أستاذ مشارك بقسم العلاقات العامة بكلية الاتصال والإعلام بالجامعة في جدة.

صحيفة ” المواطن” تبارك للدكتور بندر وتتمنى له المزيد من التقدم والعطاء.