ترقية الجعيد إلى درجة أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزيز

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صدر قرار المجلس العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز بترقية الدكتور بندر بن عويض الجعيد إلى درجة أستاذ مشارك بقسم العلاقات العامة بكلية الاتصال والإعلام بالجامعة في جدة.
صحيفة ” المواطن” تبارك للدكتور بندر وتتمنى له المزيد من التقدم والعطاء.