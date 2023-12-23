تركيا تعفي مواطني السعودية من التأشيرة للقادمين للسياحة هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غرب إيران فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023 هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف إدارية وقانونية رياض محرز يُعادل رقم بنزيما متقاعدون يجتمعون بعد انقطاع 18 عاماً في الخرج: فرحة لا توصف شاهد.. أمطار الفجر على مكة المكرمة أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق لقطات من تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية جائزة اللعب النظيف من نصيب الاتحاد في كأس العالم للأندية
أعلنت السلطات التركية، إعفاء مواطني السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والإمارات وكندا وسلطنة عمان من التأشيرة للقادمين للسياحة.
وتفصيلاً، نشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، مرسوماً رئاسياً يتضمن إعفاء مواطني بعض الدول العربية من تأشيرة الدخول عند زيارة البلاد لغايات سياحية.
ويقضي المرسوم بإعفاء مواطني الإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، والولايات المتحدة وكندا من تأشيرة الدخول لغايات سياحية.
ويشمل الإعفاء من التأشيرة (فيزا) حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة، ولمدة 90 يوماً في كلّ 180 يوماً.