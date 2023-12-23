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تركيا تعفي مواطني السعودية من التأشيرة للقادمين للسياحة

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
تركيا تعفي مواطني السعودية من التأشيرة للقادمين للسياحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات التركية، إعفاء مواطني السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين والإمارات وكندا وسلطنة عمان من التأشيرة للقادمين للسياحة.

وتفصيلاً، نشرت الجريدة الرسمية التركية، السبت، مرسوماً رئاسياً يتضمن إعفاء مواطني بعض الدول العربية من تأشيرة الدخول عند زيارة البلاد لغايات سياحية.

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الإعفاء من تأشيرة الدخول

ويقضي المرسوم بإعفاء مواطني الإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، والولايات المتحدة وكندا من تأشيرة الدخول لغايات سياحية.

ويشمل الإعفاء من التأشيرة (فيزا) حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة، ولمدة 90 يوماً في كلّ 180 يوماً.

 

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