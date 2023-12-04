تركي آل الشيخ: تكريم الفنان علي المدفع بحفل جوي هذا العام السعودية تعد العالم بنسخة خضراء استثنائية من إكسبو الرياض 2030 إطلاق ميثاق خفض انبعاثات النفط والغاز برعاية السعودية والإمارات في كوب 28 حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة على الأراضي السعودية القصة الكاملة لحادث الهجوم على سفينة أمريكية في البحر الأحمر تحطم طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها جنوب الهند حساب المواطن: تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في 4 حالات وزير الطاقة: السعودية تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل رؤوم تقر توزيع 3.1 مليون ريال أرباحاً نقدية شور تعلن ترسية اتفاقية إطارية مع وزارة الاستثمار بـ 100 مليون ريال
أكد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أنه سيتم هذا العام تكريم الفنان السعودي الكبير علي المدفع.
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس : “إن شاء الله هذه السنة نكرم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل جوي بإذن الله بجائزة مميزة لعطائه الممتد منذ سنوات (تكريم السعودي له طعم خاص في قلبي وسعادة لا توصف)”.
وتفاعل المتابعون مع تغريدة تركي آل الشيخ، حيث علق إبراهيم الحجاج بقوله: “يستاهل التكريم و شكرا لك يبو ناصر ، أسطورة سعودية فنية عظيمة، كلنا نتعلم منه. كلي حماس ليناير”.
وقال عبدالعزيز الزهراني “كفو يابو ناصر بيض الله وجهك وهذا ما عودونا عليه ولاة أمرنا تجاه من خدموا الوطن وأفنوا حياتهم في جميع المجالات وهذا الديدن تمشي عليه يابو ناصر الله يحفظك ويحفظ ملكنا وولي عهده”.
وعلق سامي الجابر بقوله: “يستاهل التكريم.. وافي يا أبوناصر “.
ان شالله هالسنه نكرم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل جوي باذن الله بجائزه مميزه لعطاءه الممتد من سنوات ( تكريم السعودي له طعم خاص في قلبي وسعاده لاتوصف)🇸🇦❤️ pic.twitter.com/RbzOKyvO8D
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 3, 2023