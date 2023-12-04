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بجائزة مميزة لعطائه الممتد منذ سنوات

تركي آل الشيخ: تكريم الفنان علي المدفع بحفل جوي هذا العام

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
تركي آل الشيخ: تكريم الفنان علي المدفع بحفل جوي هذا العام
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ أنه سيتم هذا العام تكريم الفنان السعودي الكبير علي المدفع.

تكريم علي المدفع

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس : “إن شاء الله هذه السنة نكرم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل جوي بإذن الله بجائزة مميزة لعطائه الممتد منذ سنوات (تكريم السعودي له طعم خاص في قلبي وسعادة لا توصف)”.

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أسطورة سعودية فنية

وتفاعل المتابعون مع تغريدة تركي آل الشيخ، حيث علق إبراهيم الحجاج بقوله: “يستاهل التكريم و شكرا لك يبو ناصر ، أسطورة سعودية فنية عظيمة، كلنا نتعلم منه. كلي حماس ليناير”.

وقال عبدالعزيز الزهراني “كفو يابو ناصر بيض الله وجهك وهذا ما عودونا عليه ولاة أمرنا تجاه من خدموا الوطن وأفنوا حياتهم في جميع المجالات وهذا الديدن تمشي عليه يابو ناصر الله يحفظك ويحفظ ملكنا وولي عهده”.

وعلق سامي الجابر بقوله: “يستاهل التكريم.. وافي يا أبوناصر “.

 

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