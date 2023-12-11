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تركي العجمة: عدم تحديد آلية لأسعار تذاكر المباريات سبب لغطًا كبيرًا

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
تركي العجمة: عدم تحديد آلية لأسعار تذاكر المباريات سبب لغطًا كبيرًا
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الإعلامي الرياضي تركي العجمة عن معاناة الجماهير بسبب ارتفاع أسعار تذاكر حضور الجماهير لمباريات دوري روشن السعودي، مضيفًا في الوقت ذاته أنه عدم وجود آلية محددة لأسعار التذاكر سبب مشاكل كثيرة للجماهير.

وقال العجمة في حلقة الأحد ببرنامج “كورة روتانا”: “منذ عام 2013 ونحن نتحدث عن عدم وجود آلية محددة يعرفها الجميع من أجل تحديد أسعار التذاكر، من حق الفريق المضيف والفريق الزائر الاستفادة من الزخم الجماهيري والمتابعة وبالتالي، يجب إيجاد طريقة جيدة وغير مبالغ فيها لتسعير التذاكر”.

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وأضاف العجمة: “شبعنا أحاديث عن موضوع أسعار التذاكر، وحاولنا رؤية لائحة وزارة الرياضة لمعرفة نسبة الـ30% من يستفيد بها وهل تلك النسبة مخصصة لسعة الملعب أم للفريق الزائر أم للفريق المضيف، التذاكر بعضها يصل لـ 10 ريالات والبعض الآخر يصل إلى 200 ريال أو 330 ريالًا، الآلية غير واضحة وسيكون هناك المزيد من اللغط المستمر”.

وكان خليل الشعبي، وكيل وزارة الرياضة المساعد للمنشآت الرياضية تحدث في أغسطس الماضي عن أسعار تذاكر حضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 2024.

وقال الشعبي: “تمت ملاحظة ارتفاع في أسعار التذاكر الموحدة للمباريات في الموسم الماضي، وحرصًا من وزارة الرياضة فإن أسعار تذاكر المباريات للحضور الجماهيري لن تتجاوز الـ 20 ريالًا لـ 30% من سعة الملعب“.

 

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