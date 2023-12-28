تساقط البرد بأحجام كبيرة جنوب حائل

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقطًا كثيفًا لحبات البرد بأحجام كبيرة على أحياء جنوب حائل، مساء اليوم الخميس.
وتفاعل الأهالي مع الأهالي مع الحالة الجوية وخرجوا للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكارية.
#شاهد بردية على سراء جنوب #حائل
الخميس ١٥ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
رصد : ماجد الهواوي
عبر : @hail_weather pic.twitter.com/UBG0k5JHFq
— FAHAD (@FAHAD_1322) December 28, 2023
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.