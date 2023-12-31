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بشرط توفر شروط الاستحقاق

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد والأسر

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
تسجيل الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد والأسر
المواطن - فريق التحرير

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جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد وللأسر على حد سواء بشرط تحقق شروط وضوابط الاستحقاق.

التسجيل في الضمان المطور

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يقول فيه :” هل صحيح الضمان ما ينزل إلا للأسر فقط أما العزاب المستقلون بعقد نشط فلا يشملهم؟ وردت عليه بالقول: إن التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق”.

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نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:

  • تحميل تطبيق HRSD
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.
  • انتقل إلى البطاقة الرقمية
  • الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.

موعد معاش الضمان الاجتماعي

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج

يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

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