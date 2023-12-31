تسجيل الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد والأسر

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جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد وللأسر على حد سواء بشرط تحقق شروط وضوابط الاستحقاق.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يقول فيه :” هل صحيح الضمان ما ينزل إلا للأسر فقط أما العزاب المستقلون بعقد نشط فلا يشملهم؟ وردت عليه بالقول: إن التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق”.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج
يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.