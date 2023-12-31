تسجيل الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد والأسر

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد وللأسر على حد سواء بشرط تحقق شروط وضوابط الاستحقاق.

التسجيل في الضمان المطور

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يقول فيه :” هل صحيح الضمان ما ينزل إلا للأسر فقط أما العزاب المستقلون بعقد نشط فلا يشملهم؟ وردت عليه بالقول: إن التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق”.

نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:

تحميل تطبيق HRSD

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.

انتقل إلى البطاقة الرقمية

الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.