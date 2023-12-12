تسريبات حول تشكيل الاتحاد الأساسي لمواجهة أوكلاند سيتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات حول تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الذي اختاره المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي اليوم في الدور الأول من مباريات كأس العالم للأندية 2023.

تشكيل الاتحاد

وجاء التشكيل المسرب مكونًا من: ” جروهي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، فابينيو، نجولو كانتي، بنزيما، رومارينيو، إيجور كورونادو”.

وتنطلق المباراة، في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وستُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , MAX SPORT 1 HD , TNT SPORTS 3 , SPORT TV1 PORTUGAL.

وكان الاتحاد سبق له أن شارك مرة واحدة في كأس العالم للأندية وكانت في عام 2005 في اليابان، حيث احتل فيها المركز الرابع.