تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها

قامت شركة تسلا بإزالة خدمة “ديزني بلس” من بعض سياراتها في الولايات المتحدة، ضمن تداعيات النزاع بين الملياردير إيلون ماسك” مع “بوب إيجر” الرئيس التنفيذي لشركة “ديزني”، بحسب تقرير.

تطبيق ديزني

ونقل موقع “إليكتريك” الأمريكي والمهتم بأخبار وسائل النقل الكهربائية، أمس الاثنين، إبلاغ العديد من مالكي سيارات تسلا في الولايات المتحدة عن عدم رؤية تطبيق ديزني بلس بعد إجراء تحديث للأنظمة، بينما لا يزال آخرون يرون التطبيق متاحًا في مركباتهم، ومن المفترض أنهم أولئك الذين استخدموا التطبيق من قبل.

وأوضح التقرير أن تطبيق “هولو” ما زال يعمل بشكل طبيعي، إلى جانب العديد من تطبيقات الترفيه الأخرى مثل، نتفليكس ويوتيوب وغير ذلك.

هجوم إيلون ماسك

يأتي هذا بعد أن هاجم ماسك، مالك منصة إكس، “بوب إيجر” في وقت سابق، بعد قرار الأخير سحب إعلانات ديزني من منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، ودعا ماسك إلى الإطاحة به من منصبه.