تسلا تستدعي مليوني سيارة بسبب خلل

استدعت شركة تسلا الأمريكية، أكثر من مليونَيْ سيارة كهربائية تابعة لها؛ بسبب خلل في نظام مساعدة “السائق الآلي” الخاص بها.

تحقيق لعامين

ويأتي قرار “تسلا” بعد تحقيق استمرّ عامين كاملين بشأن حوادث الطرق التي تسبّبت بها سيارات تسلا، بسبب نظام “السائق الآلي” المستخدم حاليًّا في عدد كبير من سياراتها.

وأظهرت رسالة أرسلتها الإدارةُ الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الأمريكية لـ”تسلا”.

يذكر أن ميزة “السائق الآلي” في سيارات “تسلا” تعمل على قيادة أي سيارة آليًّا في اتجاه معين، مع إمكانية أن يستخدم النظام المكابح عند اللزوم.

وينطبق قرار الاستدعاء على كلّ سيارات “تسلا” التي تم بيعها في أمريكا منذ إطلاق الميزة عام 2015.

تحديث

وقالت تسلا: إنها سترسل تحديثًا للبرنامج لإصلاح المشكلة، مشيرة إلى أنه سيتمّ التحديث تلقائيًّا، ولا يتطلّب زيارة أحد الوكلاء أو مركز صيانة، ولكن لا يزال الأمر يشار إليه من قبل الجهة المنظمة على أنه استدعاء.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة: أن “تسلا” وافقت على الحدّ من استخدام هذه الميزة بحيث يتمّ تشغيلها فقط عند تأكيد سائق السيارة أنه مستعدّ لاستئناف التحكم في عجلة القيادة أثناء تشغيل “السائق الآلي”.

ويهدف هذا إلى التحقّق من أشياء مثل ما إذا كان السائق يضع يديه على عجلة القيادة.