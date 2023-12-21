تسمم 9 طالبات في مدرسة ابتدائية في الرياض وحالتهم مستقرة

رد تعليم الرياض على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن مباشرة الهلال الأحمر لحالة اشتباه تسمم لطالبات في مدرسة ابتدائية.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض: إنه في يوم الخميس الموافق 8 جمادى الآخرة 1445هـ تلقت إدارة مدرسة 229 الابتدائية شكاوى متعددة من طالبات المدرسة يعانين من آلام في البطن وغثيان بعد تناولهم وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة، وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر.

نقل 9 حالات للمستشفى

وتابع أنه بعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي تبين وجود عدد من الطالبات يعانين من نفس الأعراض، وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء المزيد من الكشف والفحوصات، وعند استقرار حالتهم ولله الحمد والاطمئنان على وضعهم الصحي تم خروجهم جميعًا من المستشفى.

وتمنى متحدث تعليم الرياض الصحة والسلامة للجميع، منوهًا بتضافر جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحدث صحيًّا بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بـ”صحة الرياض”.