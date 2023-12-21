Icon

تسمم 9 طالبات في مدرسة ابتدائية في الرياض وحالتهم مستقرة Icon مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو Icon الهلال يتقدم على أبها بثنائية سافيتش وميتروفيتش Icon محمد بن فيصل يحصل على الدكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف Icon ناقد عراقي: مسرحية الحجر أعطت قوة لأعمال مهرجان الرياض للمسرح Icon مانشستر سيتي وفلومينينسي يحلمان باللقب الأول Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن بدر بن فهد آل سعود Icon صلابة الهلال الدفاعية تُصعب مهمة أبها Icon القتل حدًّا بجانيين أزهقا روح شخص خنقًا ورشّا المبيد الحشري داخل فمه Icon الإصابة تبعد بانيغا وشراحيلي عن الشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد تناولهم وجبات من مطعم خارجي

تسمم 9 طالبات في مدرسة ابتدائية في الرياض وحالتهم مستقرة

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
تسمم 9 طالبات في مدرسة ابتدائية في الرياض وحالتهم مستقرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رد تعليم الرياض على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن مباشرة الهلال الأحمر لحالة اشتباه تسمم لطالبات في مدرسة ابتدائية.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض: إنه في يوم الخميس الموافق 8 جمادى الآخرة 1445هـ تلقت إدارة مدرسة 229 الابتدائية شكاوى متعددة من طالبات المدرسة يعانين من آلام في البطن وغثيان بعد تناولهم وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة، وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر.

قد يهمّك أيضاً
الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الأهلي المصري

الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الأهلي المصري

الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت بالحرمين الشريفين

الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت بالحرمين الشريفين

نقل 9 حالات للمستشفى

وتابع أنه بعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي تبين وجود عدد من الطالبات يعانين من نفس الأعراض، وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء المزيد من الكشف والفحوصات، وعند استقرار حالتهم ولله الحمد والاطمئنان على وضعهم الصحي تم خروجهم جميعًا من المستشفى.

وتمنى متحدث تعليم الرياض الصحة والسلامة للجميع، منوهًا بتضافر جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحدث صحيًّا بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بـ”صحة الرياض”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة
العالم

أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية...

العالم
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي
آخر الاخبار

انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي

آخر الاخبار
سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر
الرياضة

سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر

الرياضة
3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال الأندية
آخر الاخبار

3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال...

آخر الاخبار
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور

الرياضة
مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل
السعودية اليوم

مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت...

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه