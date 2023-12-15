وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28 لإغاثة غزة تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم دراسة تربط بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتأخير الفطور والعشاء ليون يسعى لانطلاقة قوية في ظهوره المونديالي الأول حساب المواطن : عدم تسجيل جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005 تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم العلا أبرز وجهات نجوم مسلسل الواقع الأشهر دبي Bling استحواذ أرامكو على شركة النفط الباكستانية يعزز إستراتيجيتها على المستوى العالمي نيوم ستحدث تحولًا نوعيًّا بمفهوم الترفيه عبر وجهتها الفريدة أوتامو
تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة قمة الاتحاد والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وتتشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل مباراة اليوم، حيث يُعانيان من تذبذب الأداء والنتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويطمح كل منهما لمصالحة جماهيره، والذهاب بعيدًا في مونديال الأندية.
ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالمستوى المتوقع هذا الموسم، الأمر الذي تسبب في إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، والتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في شهر نوفمبر الماضي.
ولعب العميد 16 مباراة في دوري روشن السعودي، فاز 8 مرات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل 31 هدفًا واهتزت شباكه 18 مرة، وتلقى خسارة مفاجئة أمام ضمك بنتيجة 3\1، قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية.
وعلى الرغم من تذبذب أداء ونتائج العميد المحلية، ولكنه يُقدم مستوى مميزًا في دوري أبطال آسيا، وتأهل إلى الدور التالي في صدارة مجموعته من 5 انتصارات وهزيمة، ما يُحفز اللاعبين للتألق في مباراة الاتحاد والأهلي المصري.
على الجانب الآخر، يمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفترة من عدم الاستقرار، ما عرض الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر واللاعبين لانتقادات، وتعرض لـ3 تعادلات في جميع البطولات، قبل مونديال الأندية.
ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات فقط، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بـ5 نقاط، فيما ودع الدوري الإفريقي من نصف النهائي، ويطمح للفوز في مباراة الاتحاد والأهلي المصري؛ ومواصلة مشواره.