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يُعانيان من تذبذب الأداء والنتائج

تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة قمة الاتحاد والأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تشابه الظروف قبل مباراة اليوم

وتتشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل مباراة اليوم، حيث يُعانيان من تذبذب الأداء والنتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويطمح كل منهما لمصالحة جماهيره، والذهاب بعيدًا في مونديال الأندية.

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الاتحاد والأهلي المصري
لاعبو الاتحاد والأهلي المصري

أرقام الاتحاد والأهلي المصري

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالمستوى المتوقع هذا الموسم، الأمر الذي تسبب في إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، والتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في شهر نوفمبر الماضي.

ولعب العميد 16 مباراة في دوري روشن السعودي، فاز 8 مرات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل 31 هدفًا واهتزت شباكه 18 مرة، وتلقى خسارة مفاجئة أمام ضمك بنتيجة 3\1، قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من تذبذب أداء ونتائج العميد المحلية، ولكنه يُقدم مستوى مميزًا في دوري أبطال آسيا، وتأهل إلى الدور التالي في صدارة مجموعته من 5 انتصارات وهزيمة، ما يُحفز اللاعبين للتألق في مباراة الاتحاد والأهلي المصري.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، يمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفترة من عدم الاستقرار، ما عرض الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر واللاعبين لانتقادات، وتعرض لـ3 تعادلات في جميع البطولات، قبل مونديال الأندية.

ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 6 مباريات فقط، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بـ5 نقاط، فيما ودع الدوري الإفريقي من نصف النهائي، ويطمح للفوز في مباراة الاتحاد والأهلي المصري؛ ومواصلة مشواره.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

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