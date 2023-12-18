أكثر من 12 برجًا سكنيًّا تبنى حاليًّا في مشعر منى لقطات من تتويج الفائزين ببطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي التأمينات : 300 شهر اشتراك شرط التقاعد المبكر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا والقناة الناقلة فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن التطورات في غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة الفريق اليحيى : شراكة أمنية مجتمعية في يوم الشرطة العربية الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية
كشف المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، تشكيلة فريقه لمواجهة نادي فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نهائيات كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا”.
جدير بالذكر أن الأهلي كان تأهل لنصف نهائي مونديال الأندية على حساب فريق الاتحاد السعودي بعد الفوز عليه بنتيجة 3- 1 يوم الجمعة الماضية.
وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.