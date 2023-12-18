تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي

كشف المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، تشكيلة فريقه لمواجهة نادي فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نهائيات كأس العالم للأندية.

تشكيل النادي الأهلي المصري

وجاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا”.

جدير بالذكر أن الأهلي كان تأهل لنصف نهائي مونديال الأندية على حساب فريق الاتحاد السعودي بعد الفوز عليه بنتيجة 3- 1 يوم الجمعة الماضية.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.