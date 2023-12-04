تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة سباهان أصفهان

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم لمواجهة فريق سباهان أصفهان الإيراني في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد ضد سباهان أصفهان

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، كما تُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports وssc وقنوات الكأس القطرية.

وسيكون التشكيل المتوقع للعميد مكونًا من: “المعيوف، فيليبي، هوساوي، بامسعود، الشنقيطي، الغامدي، فابينيو، كورونادو، العبود، حمدالله، جوتا”.

وكان العميد فاز على نادي أجمك الأوزبكي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بثنائية لهدف، بينما فاز فريق سباهان أصفهان على نادي القوة الجوية العراقي في الجولة الخامسة.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اعتبار العميد فائزًا على فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3- 0 وذلك بعد إلغاء مباراتهما التي كانت مقررة في 2 أكتوبر الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور بعيدة عن مجال الرياضة.