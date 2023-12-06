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تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة ضمك

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة ضمك
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لمواجهة فريق ضمك غدًا وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

الاتحاد ضد ضمك

وتنطلق المباراة غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

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وسيكون التشكيل المتوقع للعميد مكونًا من: ” جروهي، الشنقيطي، فيليبي، هوساوي، الغامدي، كورونادو، فابينيو، بامسعود، الصحفي، حمدالله، صالح العمري”.

الاتحاد وضمك - كورونادو

وفي وقت سابق، تعرض اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لانتقادات قوية رغم تألقه في مباراة سباهان أصفهان الإيراني أول أمس في دوري أبطال آسيا، حيث صنع الهدف الثاني للعميد.

وكان النجم المغربي حاول التمثيل على حكم مباراة سباهان أمس في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول مطالبًا بركلة جزاء لكن تقنية الفيديو أثبتت أن اللاعب المغربي لا يستحق نيل ركلة جزاء.

وتسبب تحايل اللاعب المغربي في تعرضه لانتقادات من قبل بعض جماهير الكرة السعودية حيث طالبته باللعب بجدية أكبر وليس التمثيل.

 

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