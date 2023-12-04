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تشكيل الاتحاد لمواجهة سباهان أصفهان

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
تشكيل الاتحاد لمواجهة سباهان أصفهان
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو تشكيلة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لمواجهة نادي سباهان أصفهان الإيراني في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “عبدالله المعيوف، لويز فيليبي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، فيصل الغامدي، صالح العمري، مروان الصحفي، فيليبي جوتا، حمدالله”.

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وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اعتبار العميد فائزًا على فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3- 0 وذلك بعد إلغاء مباراتهما التي كانت مقررة في 2 أكتوبر الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور بعيدة عن مجال الرياضة.

نادي الاتحاد

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