تشكيل الفيحاء لمواجهة باختاكور

كشف المدرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء عن تشكيلة فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي في سادس جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الفيحاء

وجاء تشكيل الفريق البرتقالي مكونًا من: ” أحمد الكسار، يوسف حقوي، محمد البقعاوي، حسين الشويش، أسامة الخلف، نواف الحارثي، عبدالرحمن السفري، عبدالرحمن العنزي، ساكالا، ميلان بافكوف، سلطان مندش”.

وفي لقاء الجولة الثانية، كان الفريق البرتقالي فاز على باختاكور بنتيجة 2-0 في أكتوبر الماضي.

وتقدم الفريق البرتقالي بالهدف الأول من تصويبة قوية من المحترف المغربي عبدالحميد صابري في الدقيقة العاشرة.

وسجل اللاعب ذاته، الهدف الثاني في الدقيقة الـ72 ليحقق وقتها الفريق البرتقالي أول فوز له في دور المجموعات.