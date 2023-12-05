الفيحاء يتعادل في الشوط الأول ضد باختاكور النصر يبحث عن ثاني فوز في تاريخه ضد استقلال دوشنبه سوق الأسهم يغلق على انخفاض 0.4% ونمو يتراجع 0.4% تشكيل الفيحاء لمواجهة باختاكور الرياض تحتضن الملتقى الأول لجمعيات التوحد على مستوى السعودية مطالبات بعمل مشترك يجمع جوني ديب وويل سميث بعد لقائهم بالسعودية القمة العالمية لقادة العقار بالرياض: إطلاق عدد من الاتفاقيات والمبادرات حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 300 كيلوجرام قات مخدر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبه إنجاز جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد مرور 15 جولة من دوري روشن
كشف المدرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء عن تشكيلة فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي في سادس جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل الفريق البرتقالي مكونًا من: ” أحمد الكسار، يوسف حقوي، محمد البقعاوي، حسين الشويش، أسامة الخلف، نواف الحارثي، عبدالرحمن السفري، عبدالرحمن العنزي، ساكالا، ميلان بافكوف، سلطان مندش”.
وفي لقاء الجولة الثانية، كان الفريق البرتقالي فاز على باختاكور بنتيجة 2-0 في أكتوبر الماضي.
وتقدم الفريق البرتقالي بالهدف الأول من تصويبة قوية من المحترف المغربي عبدالحميد صابري في الدقيقة العاشرة.
وسجل اللاعب ذاته، الهدف الثاني في الدقيقة الـ72 ليحقق وقتها الفريق البرتقالي أول فوز له في دور المجموعات.