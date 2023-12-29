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تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا، مباراة التعاون ضد النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر ضد التعاون

وتُقام المباراة غدًا في الـ9 مساءً بتوقيت السعودية عبر قناة SSC.

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وسيكون تشكيل العالمي المتوقع مكونًا من: “العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، تيليس، أوتافيو، بروزوفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا، رونالدو”.

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نتائج مباريات أمس الخميس، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، ثم الأهلي برصيد 37 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والفتح برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق بـ25 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، يليه الخليج برصيد 22 نقطة، ثم الفيحاء، الأخدود والرياض بـ19 نقطة.

ويحتل الشباب المركز الـ14 برصيد 18 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، يليه الرائد برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة.

 

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