تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبه

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يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية، مساء اليوم مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في سادس جولات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وتنطلق مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه مساء اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “تسنتر النوي” في طاجيكستان كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS AFC 1 HD , قنوات الكأس، SSC.
وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي مكونًا من: ” نواف العقيدي، آل فتيل، لابورت، أيمن يحيى، علي الحسن، فوفانا، الخيبري، أوتافيو، تاليسكا، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب”.
وفي وقت سابق، كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني اليوم في دوري أبطال آسيا.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة اليوم: ”أتفهم تمامًا كثرة السؤال عن النجم البرتغالي وأنا أعرف أنه كان يود لعب المباراة، لكنه سيغيب رغبة مني في الحفاظ عليه وإراحته لأن التدوير شيء مهم بالنسبة لي”.