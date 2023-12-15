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ضمن منافسات دوري روشن

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواجهة نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة.

مباراة الهلال ضد الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الوحدة، عند الساعة السادسة مساء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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مباراة الهلال ضد الوحدة
موعد المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز التاسع بـ22 نقطة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

التشكيل المتوقع للهلال

ويتوقع أن يدفع جيسوس بالقوة الضاربة من بداية مباراة اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز؛ حيث يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته، والحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المباراة بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، محمد البريك، روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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