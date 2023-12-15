تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم

استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواجهة نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة.

مباراة الهلال ضد الوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الوحدة، عند الساعة السادسة مساء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز التاسع بـ22 نقطة.

التشكيل المتوقع للهلال

ويتوقع أن يدفع جيسوس بالقوة الضاربة من بداية مباراة اليوم، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز؛ حيث يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته، والحفاظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المباراة بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، محمد البريك، روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.