تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة نساجي

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة الهلال ضد نساجي مساء الاثنين في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيكون التشكيل المتوقع للهلال مكونًا من: “بونو، جحفلي، علي البليهي، خليفة الدوسري، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سلمان الفرج، سافيتش، عبدالله الحمدان، ميشايل، صالح الشهري”.

توقيت مباراة الهلال

وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وستنقل المباراة عبر قنوات SSC و Bein Sports وقنوات الكأس القطرية.

ويحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة حيث ضمن التأهل للدور الـ16 في البطولة الآسيوية، بينما يتواجد فريق نساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وكان الهلال فاز على نادي نساجي في إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 3- 0.

وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة نساجي.

وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الأزرق الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة التي أُقيمت على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.

ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة الـ92.