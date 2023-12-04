جامعة الطائف تتيح تغيير التخصص مع نهاية الفصل الدراسي الأول وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض تشكيل الهلال لمواجهة نساجي جنازة بلا جثة لعقيد في الجيش الإسرائيلي قتلته حماس سبب تفكير الهلال في ضم نجم روما غزال كاد يموت متجمدًا في كازاخستان تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة عبر مبادرة ارتقاء تغريم نجم النصر 1000 دولار القهوة والشاي يساعدان على ممارسة النشاط البدني في الشيخوخة
كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نساجي الإيراني في الجولة السادسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.
وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.
وستنقل المباراة عبر قنوات SSC و Bein Sports وقنوات الكأس القطرية.
ويحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة حيث ضمن التأهل للدور الـ16 في البطولة الآسيوية، بينما يتواجد فريق نساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
وكان الهلال فاز على نادي نساجي في إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 3- 0 يوم 3 أكتوبر الماضي.
وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.
وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة نساجي.
وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الأزرق الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة التي أُقيمت على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.
ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة الـ92.