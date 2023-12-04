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في دوري أبطال آسيا

تشكيل الهلال لمواجهة نساجي

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
تشكيل الهلال لمواجهة نساجي
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نساجي الإيراني في الجولة السادسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

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وتبدأ المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وستنقل المباراة عبر قنوات SSC و Bein Sports وقنوات الكأس القطرية.

ويحتل الهلال المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة حيث ضمن التأهل للدور الـ16 في البطولة الآسيوية، بينما يتواجد فريق نساجي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

تشكيل الهلال

ملخص جولة الذهاب

وكان الهلال فاز على نادي نساجي في إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 3- 0 يوم 3 أكتوبر الماضي.

وسجل ميتروفيتش الهدف الوحيد لأزرق الرياض في الدقيقة الـ17 من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم البرازيلي نيمار في إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال بعد مرور 12 دقيقة من بداية الشوط في مباراة نساجي.

وتلقى النجم البرازيلي تمريرة ذكية ليسجل أول أهدافه آسيويًّا وهدف الأزرق الثاني في شباك الفريق الإيراني في المباراة التي أُقيمت على ملعب “آزادي” في العاصمة الإيرانية طهران.

ثم سجل صالح الشهري الهدف الثالث في الدقيقة الـ92.

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