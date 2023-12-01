تشكيل ديربي الهلال والنصر

كشف المدربان، البرتغالي جورجي جيسوس ومواطنه لويس كاسترو تشكيل فريقي الهلال والنصر لمواجهة اليوم بينهما في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال والنصر

وجاء تشكيل الأزرق كالتالي: “ياسين بونو، سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك، روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم، ميتروفيتش”.

أما تشكيل النصر الضيف فجاء مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو، مارسيلو، تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

وقبل الديربي، يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.