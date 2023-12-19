تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أوراوا الياباني

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كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيلة فريقه لمواجهة نادي أوراوا الياباني اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل السيتي مكونًا من: “إيدرسون، ووكر، ستونز، أكانجي، أكي، رودريجو، كوفاسيتش، نونيز، بيرناردو سيلفا، جريليش، فودين”.
وسيتأهل الفائز من مباراة السيتي وأوراوا لنهائي مونديال الأندية لمواجهة فريق فلوميننسي البرازيلي.