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في نصف نهائي مونديال الأندية

تشكيل مباراة الأهلي وفلومينينسي المتوقع

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
تشكيل مباراة الأهلي وفلومينينسي المتوقع
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين لتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي وفلومينينسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، يوم غد الاثنين عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

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وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما يبدأ فلومينينسي، بطل كوبا ليبرتادوريس، مشواره من هذا الدور.

مباراة الأهلي ضد فلومينينسي
موعد المباراة – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع للمباراة

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر، مباراة الأهلي وفلومينينسي، بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي مباراة الغد، بالتشكيل التالي؛ فابيو، سامويل تشافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو، أندريه، مارتينيلي، جون أرياس، غانسو، كينو وجيرمان كانو.

فلومينينسي
لاعبو الفريق – المصدر fifa

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